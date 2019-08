Así ha sido el encuentro entre Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en Biarritz

Pedro Sánchez no participa en la cumbre del G7 que se está celebrando desde este sábado en Biarritz (ya que España no es miembro del grupo). Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron , ha tenido el gesto de invitar a su homólogo español a la cena oficial de este domingo. Según apunta Moncloa, se trata de un “reconocimiento a la creciente influencia de España”.

No obstante, la noticia de este domingo en Biarritz no ha sido la visita de Sánchez, sino la del ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif. A media tarde, Yavad Zarif ha aparecido por sorpresa por invitación de Macron, que no estaba prevista dentro de la agenda.

El objetivo de esta visita es, previsiblemente, rebajar la tensión entre Estados Unidos e Irán, que no ha dejado de crecer en los últimos tiempos después de que Trump se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear firmado con este país en 2015 y restaurara las sanciones previamente suspendidas gracias a un pacto que reincorporó a la república islámica a los mercados internacionales.

A las nueve, la cena de gala

Momentos antes de la cena oficial, en torno a las 21 horas, todos los líderes han posado en una foto, con Macron, Merkel y Trump en el centro, y Sánchez en el extremo derecho.