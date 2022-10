Pepe Ruiz, Avelino en 'Escenas de matrimonio', revela qué política le gusta mucho "en todo"

“Yo soy un profesional del mundo de la interpretación”, se ha defendido el actor, que ha afirmado que si se lo hubiese propuesto el PSOE hubiese dicho lo mismo. Sobre si participaría en un evento de este tipo organizado por Podemos ha afirmado que “a lo mejor sí” pero que no cree que la formación morada quiera contar con él porque saben cómo piensa.

“Yo lo que hago es una función de teatro que además no tiene ideología ninguna. Es una historia muy bonita que narra la historia de España en profundidad y de manera suave para que lo entiendan desde los niños hasta los ancianos”, ha explicado.

Para terminar él mismo ha dicho que le gusta la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos: “Esa sí me gusta mucho. Fíjate. Para alcaldesa. Me gusta. En todo. Físicamente e intelectualmente me gusta mucho”.