Ayuso cree que el éxito de Moreno se debe al "hartazgo" de la sociedad con el PSOE

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto este lunes, Ayuso ha afirmado que hoy es “un día de inmensa felicidad, no solo para Madrid, sino para Andalucía y para el conjunto de España” tras los resultados del PP en el 19J , que demuestran “el despertar” de la sociedad andaluza y su “despegue” de la región en materia económica y de empleo.

Cierre de filas en torno a Feijóo

Gamarra destaca la “moderación” y el “centrismo”

En esta línea, ha asegurado que “nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno ni a Alberto Núñez Feijóo”, pero no va a cambiar “ni un milímetro mi política en la Comunidad de Madrid”. No ha querido valorar el resultado de Vox, si bien ha remarcado que los gobiernos de coalición “no son tan eficaces” y, por ello, deseaba para Andalucía “lo mismo” que para Madrid: un gobierno “sólido y estable”.