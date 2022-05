Ayuso utiliza este apodo para referirse a Pedro Sánchez

Ayuso ha dicho que lo que pasa en Madrid es “un reflejo de toda España” porque, en sus palabras, “el país no aguanta más de mentiras, falta de transparencia, autoritarismo, desidia, zozobra”.

“La empresa española está hundida, las clases medias están más tocadas que nunca y algo que está pasando ahora y que es nuevo en democracia es que ya no son los más vulnerables los afectados por la economía, la clase media también lo es y con trabajo no llega a final de mes. Esto no lo habíamos visto nunca”, ha añadido.