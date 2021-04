Ayuso: "Es desagradable tanto el agredir a Vox en un acto como enviar unas balas a un exvicepresidente"

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, ha concedido una entrevista al diario El País publicada este domingo en la que explica su parecer sobre el polémico debate electoral de la Cadena SER, al que declinó ir y del que se marchó Pablo Iglesias.

El exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos no toleró que la candidata de la ultraderecha no reconociera las amenazas de muerte que había recibido tanto él como el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil.

Amenazas enviadas en tres sobres con cuatro balas cada uno.

″¿Qué habría hecho usted en ese escenario?”, preguntan a Ayuso. “Es una posición muy incómoda, porque yo estoy en contra de las amenazas y estoy en contra de la agresión verbal. Está siendo desagradable desde que empezó la campaña. A mi juicio, lo está siendo tanto el agredir a Vox en un acto como enviar unas balas a un exvicepresidente”, responde la candidata del PP.

Preguntada si le parece “equiparable amenazar con balas a un candidato y reventar un acto” Ayuso reconoce que “no”. Y añade: “Se parece en el germen, que es el odio, y usar el terror. Y, ya desde el inicio, me parece reprochable, porque el odio y el terror nunca pueden utilizarse para conquistar ningún fin”.

Sobre si tendrá que pactar con la ultraderecha, Ayuso no se moja y repite una y otra vez que quiere lograr una mayoría suficiente para gobernar sola. “Llevo dos años presa de Vox y de Ciudadanos”, afirma.

“Aguado siempre remó en dirección contraria a todo lo que hacía el Gobierno. Monasterio tiene la suerte de la perfección, que yo no tengo. Tiene mucha suerte: tiene razón en todo”, dice sobre los portavoces de ambos partidos en la última legislatura.

También asegura percibir un desprecio hacia su persona que atribuye a que “la izquierda, que se dice feminista, ha sido la más agresiva conmigo, la que más insultos personales me ha proferido, la que más me ha despreciado, la que más editoriales me ha dedicado, la que más viñetas ha sacado de mí. Probablemente pensaban que, como no era de las suyas, podían amilanarme”.