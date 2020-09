La directora del programa Hoy por hoy de la Cadena SER, Àngels Barceló, se ha convertido en viral esta mañana, después de dedicar su columna diaria a la gestión de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Habla, directamente, de “irresponsabilidad” y de “negligencia” por parte de la presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso.

“No deberían pasar ni cinco minutos más sin que el Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncie medidas para atajar los contagios de coronavirus, completamente desbocados en la Comunidad”, ha arrancado. “Lo que pasó ayer con el anuncio de confinamientos en algunos barrios, con desmentido posterior y suspensión incluida de la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno es prueba suficiente de que no hay nadie a los mandos, bueno si, una irresponsable que solo utiliza la pandemia para atacar al Gobierno central, manejada desde Génova en su estrategia de desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez”, denuncia.

“Pero ya vale, la irresponsabilidad, la negligencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está teniendo un alto precio en forma de vidas humanas, no se trata de que las palabras o las afirmaciones de la presidenta sean más o menos acertadas, se trata de lo que no hace ni ella ni su corte”, abunda la periodista de la SER, que no sólo carga contra la popular, sino contra su socio de Gobierno en la comunidad, Ciudadanos. “Se trata también de lo que no hace su socio de Gobierno, representado en la figura de Ignacio Aguado, que avala tanta irresponsabilidad. O la oposición, a la que le ha costado despertar, hasta esta semana no planteó la posibilidad de una moción de censura”, añade.