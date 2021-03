Biden va a por Rusia pero ¿y qué pasa con China?

“Asesino”, acusa Joe Biden, lanzando la primera piedra. “Uno siempre busca ver en otros su propia esencia”, replica Vladimir Putin, guardando la honda, tras la segunda. La escalada verbal de estos días en el enfrentamiento sistémico entre EEUU y Rusia ha puesto sobre la mesa uno de los grandes debates de la nueva era en la Casa Blanca: cómo van a ser las relaciones con Moscú y hasta qué punto se va a tensar la cuerda.

Pero, ¿y por qué Biden no hace lo mismo con su otro gran adversario, el presidente chino, Xi Jinping, cuyo régimen está señalado por las principales organizaciones de derechos humanos como represor, torturador y censor? Porque la pelea con China va por otros derroteros, más sibilinos, porque no es el momento de los ataques directos y porque hay menos tripas y menos encono personal en este choque que en el que mantiene con el Kremlin.

Por qué EEUU carga contra Rusia

Durante los cuatro años de mandato de Donald Trump, a Rusia se la atacó poco desde Washington. Es más, el republicano no se cortaba al hacer pública su admiración hacia Putin como líder fuerte. Con su política de mirar hacia adentro, no hizo mucho por encarar o frenar sus políticas, zona espinosa por la llamada trama rusa, que mejor no tocar. Ahora las cosas han cambiado. Biden quiere recuperar el papel de EEUU en el mundo, intervenir, influir y reforzar lazos con aliados, lo que lleva a la vez tensionarlos con los adversarios. America is back, dice, con todas las consecuencias, y eso lleva a chocar con el competidor geopolítico de siempre.

A eso, como marco general, se suma la ojeriza con Rusia, a la que acusa de injerencia en las elecciones del pasado noviembre, en un intento de que los demócratas no ganasen la presidencia. Hay informes de la CIA al respecto.

Y más: existe una animadversión personal vieja entre Putin y Biden, que data de los tiempos del norteamericano como vicepresidente con Barack Obama y se ha agigantado recientemente con la aparición de unas grabaciones manipuladas en las que el norteamericano hablaba con Petro Poroshenko, el mandatario ucraniano, hablando de préstamos y contrapartidas a cambio, un intento de echarle porquería encima en plena campaña. Biden ve la mano de Putin tras la jugada.

De fondo, para complicar la amistad, están las sucesivas sanciones contra funcionarios rusos impuestas, por ejemplo, por su persecución de opositores como Alexei Navalny, supuestamente envenenado y ahora en prisión. Se suman a las ya aplicadas por la anexión de Crimea (Ucrania) en 2014 o por ciberataques a sus agencias federales, “fechorías”, como las llama Biden.

En este escenario, el norteamericano da una entrevista a ABC News, suelta lo de “asesino” y, como respuesta, Moscú llama a consultas a su embajador en Washington, se reserva tomar nuevas represalias y Putin se pone a psicoanalizar a su oponente. En ese punto estamos.