Las claves de la semana: ¿Es el enemigo? ¿Pueden parar la guerra?

Gila y sus monólogos. ¿Qué diría de la España multipartidista y de las previas para la investidura? El humor, seguro, no faltaría. Lo hizo hasta consigo mismo, como para no hacerlo con lo que vemos estos días. En “Y entonces nací yo. Memorias para desmemoriados” (Temas de Hoy, 1995) contó que fue fusilado por la noche. Cuando aún quedaban cinco meses para el final de la guerra civil, su cuadrilla ya se daba por vencida vagando por los campos de Córdoba: sin munición, sin camiones y sin agua, fueron capturados por el enemigo (la 13.ª división de Yagüe).

″¿Es el enemigo?… ¿Podrían parar la guerra un momento?… Le quería preguntar una cosa: ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿El domingo? ¡Ah! A las siete estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, ¿van a venir muchos? ¡Hala!, qué bestias. Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten…”.



Se preguntarán qué tiene que ver la semblanza con esta semana política. Parece que para Pablo Iglesias, mucho. Ya saben que al líder de Podemos siempre le gustó lo encriptado. Y desde el miércoles su fotografía de WhatsApp ha sido sustituida por una del gran Gila, con su guerrera de soldado, su casco y el teléfono en la mano. Parece su resumen de lo que acontece a la espera de una nueva investidura de Pedro Sánchez. Algo tan serio convertido en una auténtica comedia. Repasen: Pablo Casado, desparecido; Rivera, convertido en una caricatura de sí mismo; Sánchez, mudo e Iglesias, circunspecto y a la espera.

Su mensaje, seguro, va a dirigido a Pedro Sánchez y su oferta para un gobierno de cooperación con presencia de morados en cargos intermedios, pero no en el Consejo de Ministros. Así se lo planteó en su último encuentro no oficial con el secretario general de Podemos que, después de aquello, no ha emitido más señal que la fotografía de Gila. ¿Una guerra absurda? ¿Un fusilamiento mal hecho? ¿Bombas estropeadas? ¿Cuidado no se hagan daño? ¿Morir es una liberación? A saber.