¿Qué ves en la foto? Bromas con el logo de esta 'app' sobre la Semana Santa de Puerto Real (Cádiz)

Brujas: el I+D+I del chocolate

THE MUSEUM CHOCOLAT

Pero si hay un país en Europa que no se deberían perder los devotos del chocolate, ése es Bélgica. En el centro de Brujas encontramos The Chocolate Museum , un paraíso del dulce ubicado en una casa del siglo XV de cuatro plantas. La entrada está presidida por un enorme huevo de Pascua de chocolate, y desde el primer piso se puede conocer en persona la historia del cacao, las anécdotas de su elaboración e incluso ver las delicadas piezas que la realeza usaba para degustarlo.Y para los que busquen una experiencia más allá de lo tradicional, el maestro chocolatero belga Dominique Persoone , dueño de la boutique chocolatera The Chocolate Line y famoso por sus excentricidades e ideas innovadoras, es el creador de una idea revolucionaria en el mundo de los adictos al chocolate: el primer polvo de chocolate para esnifar. Se trata de una pequeña máquina bautizada como Chocolate Shooter , cuyo mecanismo permite esnifar las partículas de chocolate, manteniendo de esta forma su sabor intacto. The Chocolate Line está en la calle Simon Stevinplein, a sólo seis minutos andando del Museo del chocolate.