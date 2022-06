Cachondeo con lo que se ve en esta foto de Simeone jugando al ajedrez con su hijo: mira bien

1. El tablero está al revés.



2. Negro juega sin el rey.



3. Con la ventaja blanca, por qué no se ha dado jaque mate, suponiendo la confusión rey x dama?



Probabilidades de que no sepan jugar: 100%



Moraleja: si vas a jugar ajedrez, asegúrate de no haber golpeado mucho tu cabeza. pic.twitter.com/i8y2ctXph2