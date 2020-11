California, Texas y Florida: el impacto de los hispanos en las elecciones

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images El presidente estadounidense y candidato republicano a revalidar el cargo, Donald Trump.

En Estados Unidos normalmente hay bastantes votantes registrados que no se molestan en participar en los comicios, pero este año parece que serán menos los que no cumplan con este deber cívico. Según noticias proporcionadas por CNN, de los tres estados más grandes en términos de población, California, Texas y Florida, estos dos últimos presentan cifras muy altas de participación. En ambos estados, el 28 de octubre había votado ya el 48% de los votantes registrados. Estos tres estados son muy interesantes por combinar su gran tamaño con el hecho de tener una población hispana muy numerosa.

En estas elecciones se habla poco de California, porque no se esperan sorpresas. Aunque California apoya a los demócratas en las elecciones presidenciales desde 1992, el estado no se hizo firmemente demócrata a todos los niveles hasta comienzos de este siglo, cuando el aumento de la población hispana, principalmente mexicana, transformó el mapa político. En estos momentos los demócratas tienen una súper-mayoría tanto en el Congreso como en el Senado del Estado de California, cuyo gobernador también es demócrata. Además, todos los senadores y la mayor parte de los congresistas que representan a California en el capitolio de Washington son demócratas. Esto no fue siempre así. El gobernador republicano Pete Wilson, que estuvo en el poder de 1991 a 1999, tomó una serie de medidas destinadas a perseguir a los hispanos y cortejar a los blancos. Aunque a él estas medidas le reportaron los votos deseados, a largo plazo perjudicaron al partido republicano, ya que los hispanos, cuyos números siguieron aumentando, contribuyeron después, junto con otras minorías étnicas, a darles la victoria a los demócratas. Lo que pasó en California puede pasar en otros estados.