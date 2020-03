"¡Si es que sois subnormales!": El mensaje de un camionero a quienes arrasan los supermercados por el coronavirus

Es una de las imágenes que está dejando la crisis del coronavirus: la de los supermercados atestados de gente con sus carros llenos de rollos de papel higiénico y otros productos como si fuera a haber desabastecimiento.

Pese a que las cadenas ya han asegurado, así como el Gobierno, que no existe tal problema, cada día se da la misma estampa en los centros de alimentación.

Harto de ello, un camionero ha querido enviar un mensaje desde su puesto de trabajo, el asiento del conductor, y con su móvil ha dejado esta reflexión:

“Esto es un mensaje para los que vais como locos y como locas a los supermercados a vaciar las lejas como si no hubiera un mañana. Vamos a ver, el día que no veáis ni un camión, ese día preocupaos. Pero sí podéis hacer un búnker, hacéroslo, porque es que va a caer un meteorito. Porque el día que un camionero no trabaje, ese día es para preocuparse. Que siempre seamos los mismos los que... ¡Es que nos dais más trabajo! ¿No os dais cuenta que si vais al supermercado y los vaciáis luego nos toca a nosotros hacer el doble de viajes y el doble de horas para que lo tengáis otra vez lleno? ¡Si es que sois subnormales! ¡Que no se acaban las cosas! ¡La virgen! ¡Parecéis borregos!”.