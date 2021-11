La loquísima anécdota que ha contado en directo un miembro de 'El Hormiguero' delante de "los tres" Carmen Mola

Los tres hombres que responden al pseudónimo de Carmen Mola han acudido este miércoles a El Hormiguero (Antena 3) a divertirse y se han encontrado con una escena de lo más ‘gore’ que bien podría aparecer en alguna de sus novelas.

Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, los ganadores del Premio Planeta 2021 han compartido sus sensaciones con Pablo Motos tras saltar a la luz pública su identidad nada más recibir el galardón por su novela La bestia.

Entre confesiones sobre Carmen Mola y bromas sobre su nueva vida, han presenciado una curiosa sección donde tenían que descubrir cuál de las tres historias de cada colaborador era cierta. En esas le tocó a Miguel Gálvez, miembro del equipo de El Hormiguero.

De sus tres historias, la verdadera parecía un tanto absurda, pero era la más creíble: que introdujo su pene en un ventilador. Vaya si lo era. El colaborador ha contado cómo:

“Estaba practicando el coito en agosto y no tenía aire acondicionado, solo un ventilador que además, no tenía la rejilla de seguridad en la parte delantera”. La cosa ya no pintaba bien y, efectivamente, no siguió bien.

En un breve receso en sus quehaceres amatorios, se acercó para encender el ventilador buscando algo de fresquito, pero calculó mal y chocó su miembro contra las aspas, hasta quedarse... “como un gusano frenando”. Confirmó lo obvio, que en ese momento “no consumó”.

Asegura, eso sí, que no hubo daños irreversibles—“no le pasó nada al ventilador”—, más allá del terrible momento veraniego que ha provocado gestos de dolor. A los invitados y al resto de presentes. Al menos, a Miguel Gálvez le queda el consuelo de haberse llevado el premio del programa de entre todos los que han participado en la sección.