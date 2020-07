Carmen Porter responde a este bochornoso comentario: "Esta es la clase de educación que tienen algunos"

La comunicadora le aseguró que “a lo mejor es que cuando no se pueden demostrar las cosas en un medio de comunicación nacional no puedes emitir cierto contenido”.

“Es verdad que os consideráis muy libres, pero cuando hablasteis del 23F se os olvidó mencionar las intrigas detrás de la posible autoría de Juan C I el Bribón en el Golpe de estado fallido...ya no sois tan libres”, le contestó a Porter este nuevo usuario.

A lo mejor es que cuando no se pueden demostrar las cosas en un medio de comunicación nacional no puedes emitir cierto contenido. Desde una cuenta con foto y nombre falso tú puedes decir que la tierra es cuadrada o que el 23F lo planeó el Papa.

El enfrentamiento siguió y subió de tono notablemente. El usuario volvió a arremeter y cargó con el contenido de Cuarto Milenio: ”¿Habla usted de hablar sin saber? ¡Si basa su negocio en hablar del misterio! Es decir hablar de lo que no se sabe...Y ser valiente no tiene nada que ver con ser gilipollas, expresó lo que me parezca igual que cuando usted se inventa lo que parece verse en las fotos”.

La respuesta de Porter no gustó al usuario, que le hizo un lamentable comentario: “Mira Carmen la respeto y no la he insultado, así que igual que me manda a brillar. VÁYASE USTED A COMER POLLAS QUE ES LO ÚNICO QUE HA HECHO PARA CONSEGUIR SU TRABAJITO DE ‘INVESTIGACIÓN’, ahora me puede insultar con derecho una Mamapollas misteriosa”.

″¡Esta es la clase de educación que tienen algunos cuando les contestas con argumentos!”, valoró la periodista.