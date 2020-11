Celia Villalobos sentencia a un miembro del Gobierno: "Negociando lo veo poco"

La exministra del PP Celia Villalobos estuvo este martes en Telemadrid como tertuliana para tratar la enmienda que ha presentado Más País ha presentado para crear un plan con el que dotar de ayudas a las empresas que implanten una jornada laboral de cuatro días.

La también participante de MasterChef Celebrity, expulsada del talent este martes, se opuso totalmente a esta posible medida: “Qué bonito cuatro días, vamos a tener más tiempo libre y va a venir alguien a trabajar más, no va a pasar”.

Cristina Almeida le respondió que la teoría no es que se va a imponer esta orden, “se va a negociar la forma de hacerlo. Entonces Villalobos aprovechó la oportunidad para criticar a Yolanda Díaz y Pablo Iglesias: “Lo de esta ministra y este vicepresidente negociando, lo veo poco”.

Almeida quiso defender a la ministra de Trabajo ya que, consideró, está haciendo una labor “que te caes de bien”. Estas palabras no le gustaron a la expopular, que recordó que fue Díaz la que paralizó el Pacto de Toledo en la anterior legislatura.

“Llegó el último día y dijo ‘pobrecita la portavoz de Podemos’, quien hizo un trabajo fantástico: negoció, presentó cosas imaginativas… Hizo un trabajo sobre el trabajo y la mujer que, de verdad, espero que en este nuevo tema del Pacto de Toledo siga presente. Era espectacular. Y vino su compañera y dijo ’no hay Pacto de Toledo”, aseguró.

Villalobos acabó sentenciando que se fue del Congreso con “un fracaso por culpa de la ministra”. “Aquel día me quería morir porque yo me iba ya y me quería ir con un éxito. Y te digo una cosa, la ministra de hoy no es la que yo conocí. Se ha adaptado a la realidad, lo que le viene muy bien, pero Pablo no se ha adaptado”, remató.