Cerca de dos mil personas protestan en Madrid contra el giro del Gobierno con el Sáhara

Poco antes de las 12:00 de la mañana, una cantidad abundante de banderas de la República Árabe Saharaui Democrática ha inundado la Plaza de la Provincia, donde se encuentra la sede de Exteriores, para reivindicar la “libertad” del Sáhara Occidental y denunciar la nueva postura española respecto al territorio . Los asistentes han proclamado consignas como “Sánchez, atiende, el Sáhara no se vende” o “Sáhara libertad, Polisario vencerá”.

Unidas Podemos y Más País critican el giro

“No nos parece serio ir en contra de las resoluciones de la ONU, no nos parece creíble puesto que no han sabido dar una explicación convincente y no nos parece realista que nuestra política exterior dependa de los intereses de un tirano”, ha dicho en referencia al rey de Marruecos, Mohamed VI.