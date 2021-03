Christian Gálvez confiesa si se arrepiente de seguir en Telecinco y no presentar 'Pasapalabra'

La vida para Christian Gálvez cambió en octubre del 2019, cuando Telecinco tuvo que dejar de emitir Pasapalabra, el concurso que presentaba a diario, tras una sentencia judicial.

A los pocos meses, Antena 3 anunció que sería la encargada de rescatar el formato. Sin embargo, no lo hicieron con Gálvez al frente, su apuesta fue Roberto Leal, que hasta ese momento se encargaba de presentar Operación Triunfo en TVE.

Este lunes, en una entrevista con el diario El Mundo, Gálvez ha sido preguntado por su decisión y ha confesado no arrepentirse.

Al principio, el expresentador de Pasapalabra no ha querido hablar del tema. “Para mí hace mucho tiempo ya de todo esto”, ha dicho.

En ese momento ha sido preguntado por si tiene envidia de Leal. “No, nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado en mi vida”, ha reconocido de forma tajante.

Gálvez, finalmente, ha asegurado que no pensó en cambiar de cadena junto al formato y que prefirió quedarse en Mediaset con su gente. “Hablé personalmente con Paolo Vasile y fue una conversación superfranca y supersincera”, ha sentenciado.