Las cinco claves de la Conferencia de Presidentes

Cuando una parte de la familia está molesta, no queda más remedio que contentarla. Y si puede ser con una “buena noticia”, mejor. El presidente del Gobierno ha intentado satisfacer este viernes, con 3,4 millones de dosis extra de la vacuna de Pfizer y con 10.500 millones de euros del fondo de recuperación europeo , algunas de las quejas de la gran familia autonómica en la 24 Conferencia de Presidentes de Salamanca —la decimoctava del mandato de Sánchez—.

A Casado, que también se ha dejado caer por Salamanca para acompañar a sus presidentes, no le ha sentado muy bien el ofrecimiento ‘milmillonario’ de Sánchez pese a que conoce desde octubre que las comunidades gestionarían más de la mitad de la tarta europea y de los proyectos del plan de recuperación y transformación.

Y en esas, los Gobiernos autonómicos han impulsado proyectos en vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente. Una vez España reciba la primera remesa de euros, tendrá que ir desbloqueando cada seis meses más dinero, según vaya cumpliendo (o no) con los hitos pactados con la Comisión Europea.

No es nuevo que las comunidades vayan a gestionar parte de los fondos europeos y, por tanto, de los proyectos que recibirán financiación comunitaria. Sánchez trasladó en octubre a los presidentes autonómicos que gestionarían más de la mitad. Pero el presidente del Gobierno ha puesto este viernes los números y son 10.500 de los 19.000 millones que acordó recibir con Bruselas este año .

A la conferencia de presidentes Sánchez va con el palo al PP y la zanahoria a los nacionalistas. Cada foto se convierte en un mercado persa de sus socios radicales y nos sale cara a la igualdad de los españoles. No aceptaremos trágalas y cacicadas de cambiar fondos UE por votos pic.twitter.com/6gJUGMydr8

Por eso, algunos barones del PP, como el gallego Alberto Núñez Feijóo y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, se han limitado a desdeñar el encuentro antes de empezar por “informal” y por servir solo para “aplaudir” a Sánchez. También, y en línea con el discurso de Casado, se han dedicado a criticar el supuesto trato de favor del Ejecutivo a País Vasco y Cataluña. El andaluz Juanma Moreno ha reclamado para su comunidad la misma “bilateralidad” del Estado que sus homólogos vasco y catalán.

Y todo porque el lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha hecho la foto en Salamanca tras pactar con Moncloa un encuentro a solas en la Comisión Mixta del Concierto Económico para gestionar nuevos impuestos. Aunque también porque el 2 de agosto se reúne la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, la gran ausente de la foto de familia. Eso sí, el Gobierno ya ha salido al paso para dejar claro que no hablará con el Govern en ese foro sobre los fondos europeos, para evitar que el ataque de celos se extienda.

Los barones autonómicos del PP, no obstante, ponen ‘peros’ a los fondos. El presidente murciano, Fernando López Miras ha dicho que varios presidentes han mostrado a Sánchez su “preocupación” porque no saben qué criterios y requisitos objetivos usará Moncloa para repartir el dinero de la Unión Europea. en lo mismo ha incidido Ayuso.

El anuncio de las vacunas también ha desactivado al PP porque, como recogió El Plural, hace solo cinco días Casado se refirió en Twitter, en un mensaje que ya no está disponible, al “caos con las vacunas”. Pero no solo por eso, sino porque el Ejecutivo madrileño ha señalado este mes al Gobierno central, al que ha echado la culpa, por no suministrar dosis suficientes, de haber tenido que suspender las segundas dosis de Pfizer.