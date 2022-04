Las 5+1 claves que dejan la primera vuelta de las elecciones en Francia

BENOIT TESSIER via REUTERS

BENOIT TESSIER via REUTERS

1. Macron gana y mejora... pero algo ha hecho mal

BENOIT TESSIER via REUTERS

BENOIT TESSIER via REUTERS

2. Le Pen, segunda y a por todas

3. M茅lenchon, tercero

M茅lenchon ha pedido que que no se d茅 鈥渘i un solo voto鈥 a la candidata ultraderechista Marine Le Pen. 鈥淪abemos por qui茅n no votaremos nunca. No ten茅is que darle el voto a Le Pen. Estoy seguro de ello. Ni un solo voto a las se帽ora Le Pen鈥, ha dicho en un discurso tras conocerse los resultados de las elecciones.