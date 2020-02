Concha Velasco se pronuncia tras lo ocurrido con Isabel Gemio hace 20 años en 'Sorpresa, sorpresa'

Concha Velasco ha cerrado la herida que tenía abierta con Isabel Gemio desde hace 20 años, cuando la primera sustituyó a la segunda en Sorpresa, sorpresa, el mítico programa de reencuentros de Antena 3.

La actriz ocupó el lugar de la presentadora, que dejó de estar al frente del programa cuando se quedó embarazada, algo que no sentó nada bien a Gemio, que llegó a decir en Hora Punta (TVE): “A las mujeres nos pasan estas cosas. No fue un despido en realidad, porque luego se acababa mi contrato, pero fue la excusa. Son otros jefes que ya no están, pero fue un momento muy triste para mi. Era un programa maravilloso”.

El enfado de Gemio viene a cuenta de que Velasco no le mandó un saludo cuando esta ocupó su lugar al frente de Sorpresa, sorpresa. “Con todo mi cariño hacia Concha Velasco, que yo sí que la nombré cuando hice una gala. Esta profesión es así, pero creo que no fue culpa suya. Si empiezo un formato y sustituyo a un compañero, te puedo asegurar que no empiezo sin mandarle un saludo. Se me ignoró por completo”, aseguró Gemio.

Ahora, dos décadas después, Velasco ha querido mandarle un mensaje a Gemio en La Brúixola de Onda Cero.

“Isabel Gemio fue la primera que lo presentó y lo hizo de maravilla, pero se quedó embarazada y lo dejó. Siempre dice que no le pedí permiso. No sé si lo tenía que hacer, pero que me perdone. ¿No te he pedido nunca perdón en persona? Con lo que yo admiro y quiero a Isabel Gemio. ¡Pero que no te pedí permiso porque creía que no había que pedírtelo! Pero bueno, si a ti te ha molestado, te pido perdón”, ha afirmado la intérprete mientras fingía llorar.