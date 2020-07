La crema solar debajo de la mascarilla: “Los dermatólogos españoles no lo recomiendan"

Las mascarillas son ya parte de la vida de los ciudadanos de España y parte del mundo debido a la crisis del coronavirus. La pandemia y la vigencia del virus hace que haya que acostumbrarse a llevar mascarilla siempre, hasta en verano, aunque no sea del todo agradable.

Este lunes, en Zapeando, Boticaria García ha respondido a algunas preguntas sobre el uso de la mascarilla y de las cremas solares tan importante para prevenir enfermedades en la piel en esta época del año.

″¿Tenemos que ponernos protector solar debajo de la mascarilla sí o no?”, ha querido saber Valeria Ros.

“Los dermatólogos españoles no lo recomiendan y de hecho están notando un incremento de los brotes de acné y de otras patologías como la rosácea”, ha explicado Boticaria.

La experta ha contado que, bajo la mascarilla, “se forma un microclima con el sudorcillo y la crema que va macerando con el calor” y que eso puede traer problemas para la piel. “Tampoco hay que alarmarse y que, por favor, que no sirva de excusa para no ponerse la mascarilla. La mascarilla no es negociable”, ha sentenciado.