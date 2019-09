Crisis de los drones en Arabia: qué está ocurriendo y por qué te debe interesar

Estamos ante un mar de dudas: no sabemos exactamente qué ocurrió el sábado pasado en el ataque con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudí, no sabemos quién dio el golpe ni el daño real que causó, no sabemos si el problema se arreglará en unos días o en unos meses. Lo único tangible es que el precio del crudo ya subió ayer un 10% y, puntualmente, hasta un 15%, el mayor alza en 30 años. O sea, que lo que pasa en Oriente Medio no sólo es una crisis de seguridad y de lucha de gigantes, sino que en breve puede pasar factura a tu bolsillo. Toda acción tiene sus consecuencias y, en este mundo globalizado, ya sabemos de qué es capaz el aleteo de una lejana mariposa.

Lo que ocurrió el sábado (hasta donde ha trascendido) es que las dos principales instalaciones petroleras de Arabia Saudí fueron atacadas por al menos una decena de aviones no tripulados cargados de explosivos, que generaron incendios de importancia. La planta de Abqaiq, el primero de los objetivos, procesa hasta siete millones de barriles diarios de crudo para poder exportarlo y constituye la infraestructura clave de la cadena de suministro mundial. El yacimiento de Khurais, la otra diana, produce unos 1,5 millones de barriles diarios y también una cantidad importante de gas; es el segundo campo petrolero en importancia del país y se encuentra a un paso del de Ghawar, que es el mayor campo de petróleo del planeta. Ambas instalaciones son propiedad de la empresa estatal de petróleos de Arabia Saudita, Aramco, considerada una de las más rentables que existen.