Cristina Pardo habla de la entrevista a Miguel Bosé y define en una palabra sus memorias

Cristina Pardo ha hablado este jueves en El Hormiguerosobre la entrevista que realizó a Miguel Bosé con motivo de la publicación del libro de memorias del cantante: El hijo del Capitán Trueno.

El presentador del programa, Pablo Motos, ha preguntado a Pardo “qué hay” de su “agria polémica con Miguel Bosé”, y ella ha relatado entre risas lo ocurrido tras aclarar que ella no lo vivió como una agria polémica.

La periodista ha contado que fue a entrevistar al cantante porque ha escrito sus memorias, que Pardo ha descrito de forma clara: “Son bestiales, bestiales. A mí me parece, de verdad, increíble la infancia y la adolescencia que tuvo Miguel Bosé”.

“Y entonces había que hablar del libro”, ha señalado antes de contar cómo vivió lo ocurrido. “Hubo un momento en que a mí me saca el tema de su voz y me pregunta que a ver si la veo mejor y digo: ‘Pues es que no tengo con qué comparar, es la primera vez en mi vida que hablo contigo’. Entonces él decidió que yo estaba sorda”, ha afirmado.

Además, al acabar la entrevista, de la que, aclara, solo se podía hablar del libro, se dio cuenta de que no había hablado del coronavirus y trató de hacerlo sin preguntarle directamente, pero no esperaba lo que se desataría a continuación.

“Entonces le digo: ‘Está terminando la entrevista y no te he preguntado por el coronavirus’. Y me quedé callada. Y me dice: ‘Es que eso no está en el libro’. Y digo: ’Hombre ya, pero...”. Y me dice: ’No está en el libro”, ha narrado Pardo.

“Y entonces pues entró una persona y dijo: ‘Se acabó la entrevista’”, ha concluido sobre la última polémica de Miguel Bosé. En ese punto, además, Nuria Roca ha señalado que el domingo tiene al cantante en directo y que le dará recuerdos de parte de la periodista.