Críticas a Pablo Motos por lo que ha dicho sobre Fernando Simón en 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha montado un buen revuelo este martes en las redes sociales por las duras palabras que ha pronunciado sobre Fernando Simón en El Hormiguero.

El presentador ha asegurado que la mejor medida para evitar que los turistas lleguen infectados con coronavirus a España es hacerles PCR antes de tomar un avión, en el aeropuerto de origen.

“Pero ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo”, ha asegurado Motos.

Simón argumentó este lunes que la realización de PCR antes de salir de viaje puede detectar algo caso, “pero si la prueba está hecha una semana antes no implica que luego no estés infectado”. “Y con las PCR a la llegada sucede lo mismo. No podemos dar un peso excesivo a estas pruebas”, afirmó.

Motos ya se había mostrado muy crítico con Fernando Simón anteriormente. A finales de abril se refirió a él como “ese hombre parece que lleva varios días durmiendo en un coche” y que “se le ha ido quedando la voz más aguda” hasta el punto, afirmó, que ahora “cuando habla se giran los delfines”.