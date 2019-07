Críticas a un ganador de 'MasterChef' por sus palabras sobre la comida caducada

Jorge Brazález, que se coronó ganador de la quinta edición del talent culinario MasterChef (TVE), ha sembrado una polémica con su últimas stories en Instagram. El cocinero ha reconocido comer comida caducada.

“Me estoy comiendo una pizza caducada... Caducada. ¡Caducada ocho días”, ha asegurado, mientras se comía una pizza que, según sus palabras, estaba ocho días caducada.

″¿Qué pasa? Que nos caduca un alimento, nos alarmamos y lo tiramos a la basura. Pues no. La gente cuando ve una pizza caducada no puede decir: ‘¡Dios mío, tírala! ¡No la toques! ¡Que no ponga huevos!’”, ha indicado el ganador del programa.

Además, ha hecho una última reflexión sobre el término caducado: “Es que puede ser que no esté tan buena, pero hay que probarla, ¿no? ¿O ya veo la tapa, la fecha y la tiro? ¡No!”.

Estas palabras han hecho que muchos usuarios y seguidores criticaran a Brazález y vertieran en sus publicaciones de Instagram comentarios en su contra.