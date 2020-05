Cuando Karlsruhe intranquiliza y sacude al europeísmo

El pasado 5 de mayo, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (BundesVerfassungsGericht, aquí TCF), con sede en Karlsruhe (por cuyo nombre se le conoce), dictó una de esas sentencias que a veces la historia carga de potencia sísmica. Su fallo cuestiona la “proporcionalidad” de las medidas acordadas por el Banco Central Europeo (-que no por casualidad fija su sede en Frankfurt, la misma que el BundesBank-) para financiar la deuda de los Estados miembros (EE.MM.). En el actual contexto, el despectivo revés del TCF frente a anteriores sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), irrumpe con megatones suficientes para sacudir los cimientos de la Recuperación (EU Recovery Plan) con la que soñamos despiertos en el insomnio de la Covid-19.

No son frecuentes las sentencias de un tribunal nacional (y el TCF lo es: es un tribunal alemán) con resonancia instantánea en titulares y tribunas a todo lo ancho de la UE. En este caso se amontonan todas las sirenas de alarma: Se trata de un fallo dictado por el supremo intérprete de la Constitución (GrundGesetz) de Alemania: el país más poblado de la UE; con mayor número de escaños en el Parlamento Europeo (PE); peso pesado en PIB y en todas las categorías de competición europea; y cuya lengua es, por cierto, la primera y más hablada del continente europeo (es la lengua materna de alrededor de 100 millones de europeos/as).

Pero también porque se trata, en esta ocasión singular y en un contexto surcado por dificultades sistémicas a las que nadie es ajeno, de un fallo antieuropeo. El TCF se arroga en él no solo una competencia y capacidad que no tiene (delimitar el alcance de las decisiones del BCE, Institución europea), sino la de contradecir la jurisprudencia previamente establecida por el TJUE, que es el máximo garante del Derecho europeo. Es el TJUE -no un TC ni un Tribunal nacional- la institución a la que los Tratados reservan la función de asegurar el “respeto del Derecho de la UE” conforme a los consolidados principios de primacía (del Derecho de la UE sobre el de los EE.MM.), eficacia directa, e interpretación uniforme de su efecto útil. Enmodo que ningún Tribunal ni ningún otro órgano nacional de un EM pueda violarlo o menoscabarlo.

Es cierto que esta sentencia no ha sido dictada a propósito del Purchasing Program del BCE (Programa de Compra de Deuda) en respuesta a las acciones de los EE.MM. para reparar los estragos causados por la pandemia (la cuestión se planteó con anterioridad). Pero también que su doctrina alcanza no sólo a esta acción sino a la participación (y compromiso) de Alemania en la totalidad de los arreglos financieros (BCE y BEI) y presupuestarios (MFF y Presupuestos anuales de la UE) que habrán de ser adoptados para afrontar una crisis descomunal -aunque exógena: nadie es “culpable” del virus ni de los gastos que ocasionen su cobertura sanitaria y la de su impacto social- que llueve sobre mojado. ¡No en vano la sentencia recae en una UE surcada de desigualdades y desconfianzas, secuelas de la acumulación de la Gran Recesión, la crisis de los refugiados, los retrocesos de la democracia en los regímenes iliberales de Hungría y Polonia, el Brexit... y ahora, la Covid19!