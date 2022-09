“Cuidado porque la casa se nos cae”

Así, ha continuado señalando que el CGPJ “tiene que nombrar” a los dos magistrados del Tribunal de Garantías “porque tiene un plazo” que es el que fijan las leyes. “Un CGPJ que ya lleva el doble de tiempo, un TC que no se renueva en los ritmos que la Constitución quiere... pues algo estamos haciendo mal”, ha apostillado.

El exministro ‘popular’ Rafael Catalá ha recordado que lo que el CGPJ ha pedido es aplicar un “procedimiento y tiempos no urgentes”. “Creo firmemente en las personas y en la posición institucional que tienen. Estoy convencido de que serán capaces de alcanzar acuerdos para elevar la propuesta de los dos magistrados”, ha opinado.

Acabar con el sistema de cuotas

A pesar de asegurar que no tiene “información” sobre las negociaciones entre PSOE y PP, Ruiz-Gallardón se ha mostrado “optimista” en que “en un plazo razonablemente breve y mucho antes de que termine la legislatura habrá acuerdo y se renovará el CGPJ porque eso es lo que necesita España”. “Ya no se si lo creo o lo deseo”, ha bromeado.

“Mala pinta” y un “ambiente enrarecido y demoledor”

Mucho más negativo se ha mostrado Catalá, que ha afirmado que no es “nada optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo”. “Le veo mala pinta. Si detecto algo es tensión, conflicto, falta de diálogo, rechazo de propuestas e identifico en el horizonte: una campaña electoral que llega en seguida”, ha explicado.

A su juicio, hay un “ambiente enrarecido y demoledor”. “Es un poco descorazonador, lo reconozco. La situación, la incapacidad. Una politización innecesaria que no es real. El próximo CGPJ, que ojalá esté cuanto antes, va a tener que hacer muchas cosas: entre ellas una campaña de imagen”, ha zanjado.

“El mejor” CGPJ “es el que no existe”

Caamaño, que fue titular de Justicia entre 2009 y 2011 con el PSOE, ha optado por ser “políticamente incorrecto”. “El mejor Consejo General del Poder Judicial es el que no existe. No es un elemento imprescindible, de hecho no es un poder del Estado: es otra cosa que hemos copiado”, ha afirmado.