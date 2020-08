Dafne Fernández da el corte de su vida a un usuario que criticó una foto con su hijo: "No tienes que mostrar tus senos"

La actriz Dafne Fernández ha publicado una extensa reflexión sobre su experiencia con la lactancia materna coincidiendo con su semana mundial.

La intérprete, que tiene un hijo de dos años, ha explicado que la lactancia fue “lo más duro” en todo su proceso de ser madre.

“La preocupación diaria por el peso del bebé, las dudas sobre la calidad de mi leche, la obstrucción mamaria, los masajes eternos debajo de la ducha mientras se me caían las lágrimas del dolor, el no tener ni una hora para poder ducharme, ni para comer, ni para dormir. La culpa que sentía por querer abandonar un día tras otro y no hacerlo porque ‘eso es de ser mala madre’, al no darle ‘lo mejor’ a tu hijo... ”, ha explicado.

Fernández ha celebrado que, un día, de repente todo cambió y empezó a disfrutar de la lactancia y de su hijo y pudo encontrar el verdadero significado de la lactancia materna, “ese con el que la madre disfruta de alimentar a su hijo y encuentra en ese momento algo único que sólo ellos vivirán”.