Dafne Fernández muestra su cuerpo una semana después de dar a luz

La actriz Dafne Fernández acaba de ser madre por segunda vez. Hace una semana, la intérprete daba la bienvenida en su cuenta de Instagram a su hija Álex.

Ahora ha querido enseñar cómo ha quedado su cuerpo a los pocos días del parto. Ha acompañado la imagen con un texto en el que se desnuda por dentro para revelar cómo se siente cuando se mira en el espejo.

“Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él”, ha revelado.

Fernández ha señalado que está orgullosa de haber traído al mundo a sus dos hijos y su cuerpo está “agotado y herido”. Además, ha relatado también que está dedicada en cuerpo y alma a alimentar a su recién nacida.

“Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello”, ha afirmado.

Un mensaje muy aplaudido en la red social de las fotografías donde la actriz tiene casi 300.000 seguidores.