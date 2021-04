Dani Martínez estalla como pocas veces y pide que no le hagan sentir "gilipollas"

El cómico Dani Martínez cambia su natural buen rollo por un momento. El también presentador y jurado de talent shows ha mostrado su indignación absoluta ante las imágenes más tristemente habituales de los últimos días y semanas: aquellos que se han saltado el confinamiento para irse de viaje y que además presumen de su acto.

Su rabia va más allá de pedir que no incumplan la ley o que luchen contra el virus. Se limita a pedir que no hagan sentir “gilipollas” a los que sí cumplen las normas:

“Ya que te has saltado el perímetro y te has ido a otra Comunidad a esquiar, a la playa, al goce y al disfrute... al menos no lo subas a las redes sociales para que los que cumplimos las normas no nos sintamos GILIPOLLAS. Ya que miramos por ti, mira tú por nosotros”, escribe con un visible enfado.