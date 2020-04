David Cantero desvela lo que le dijo un guardia civil que le reconoció al pararle

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, ha develado en Instagram la conversación que mantuvo con un agente de la Guardia Civil que le paró cuando iba a trabajar.

Todo sucedió en uno de los controles dispuestos para controlar que los ciudadanos no se saltan la orden de confinamiento por el coronavirus. “Hoy me ha pasado algo que me ha enorgullecido, que me ha animado a seguir haciendo nuestra tarea lo mejor posible cada día”, empieza contando el periodista.

Cantero relata que el agente le pidió la documentación y que, tras reconocerle, le dio las gracias de corazón por lo que hacen, “por contar lo que sucede e intentar concienciar a la gente para que se quede en casa”.