The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI

Álex organizó el viaje, reservó el hotel y preparó todo. No ha pasado ni una semana desde que bajara el telón el Resurrection Fest y ya está pensando en volver la próxima edición: “La organización fue perfecta y la gente del festival se portó genial, no hubo ni una pelea y si te empujaban siempre te pedían perdón”.

Belén también agradece al público del concierto el trato recibido: “Desde el primer día lo llevaron en volandas. Quería ver a los grupos, le preguntaba a la gente si le podían subir y lo hacían. Eran encantadores, y eso que no siempre eran los mismos. Fue brutal, lo llevaron casi hasta el escenario. Se agradece un montón”.

Aunque haya comentarios que apuntan a que la gente lo podía levantar sólo para salir en la foto, Álex rápidamente se desmarca de ese pensamiento y afirma que él era el que quería volar. “Nunca tuve miedo, cuanta más gente había sabía que no me podía caer”, celebra.

Además, Belén añade entre risas cómo lo vivió: “Me iba a la plataforma destinada para nosotros porque se veían los conciertos de forma genial. De repente lo veía elevarse y me decía ‘míralo, ahí está’. A mí se me caía todo por ver cómo lo estaba viviendo”.

La foto ha dejado de ser una simple imagen de un concierto y ha pasado a convertirse en un icono de la integración. Y su protagonista lo reafirma: “Los límites te los pones tú y no hay que hacer caso a los viejos prejuicios. Quiero servir de ejemplo para que otra gente como yo, en silla de ruedas, se anime a ir a festivales y conciertos... Y a volar por los aires. Porque seamos discapacitados no quiere decir que no podamos ir”.

Y un regalo más. Belén confiesa que incluso le han llamado grupos para invitarle a conciertos. “Es muy gratificante”, celebra.

La imagen no sólo ha dado la alegría a Álex y a su madre. El otro protagonista de esta historia es el fotógrafo del festival Daniel Cruz, quien inmortalizó el momento. “Estábamos cubriendo el concierto, pero tenemos que estar pendientes también de lo que sucede en el público, porque suele haber jaleo. De repente cuando me giré vi ahí arriba a Álex y no me lo pensé”, describe.

Al final, una historia similar a lo que dice el lema de Álex Domínguez, que es una frase de la canción The world is yours, de Arch Enemy: “If you want the world, use your mind” (si quieres el mundo, usa tu mente).