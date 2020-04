¿Después seremos mejores?

¡Ojalá!, una interjección que todos conocen y que según el diccionario de la RAE: “denota vivo deseo de que suceda algo”.

Desde que comenzara la crisis del coronavirus el mensaje que se repite en los diferentes medios no varía mucho, saldremos mejor de esta, toda saldrá bien, o esta guerra o batalla la vamos a ganar.

Una contienda que llegó sin declaración, a pesar de las alarmas, porque cuando el enemigo es invisible e impredecible, no se imagina uno que la guerra sea tan inminente y desoladora. Pero se presentó y solo se contaba con unos soldados vestidos con sus batas de plástico y mascarillas, las cuales no llegaban a tiempo a la línea del frente. Con unas barricadas igualmente invisibles, y en la que el refugio para la mayoría eran sus propias casas. Bastantes sanitarios con los que coincido en las redes sociales, se muestran contrarios a este tipo de lenguaje y así lo expresan, porque solo hacen su trabajo con mayor esfuerzo, dedicación y escasos medios. “No tenemos nada de héroes y en ningún momento nos sentimos así”, afirma Paula Vera, médica intensivista en la UCI del Hospital de Sant Pau, en Barcelona. “Somos personas trabajadoras que intentan cumplir con su responsabilidad, porque si no vamos a trabajar nadie va a cuidar a los enfermos por nosotros”.

A otros sí les gusta esta clase de lenguaje, se consideran unos guerreros y solo espero que les den a todos los materiales para defenderse, porque les seguiremos necesitando. De hecho algunos profesionales lo han manifestado, ya que cuando la situación se halle controlada el sobreesfuerzo a la que se ha sometido al sistema sanitario, precisará de una remodelación, refuerzo y ajuste, y los cambios deberían conjugar dos objetivos: mejorar el sistema para lo que ocurre siempre y para lo que nos sucede excepcionalmente, según ha expuesto Javier Padilla, médico de atención primaria y autor del libro ¿A quién vamos a dejar morir?

Cuando se decide utilizar este tipo de lenguaje va a ser necesario estar preparado para las consecuencias, porque va a aparecer la otra guerra, la mediática, las represalias que ya se anuncian en forma de querellas por homicidio contra el Gobierno o los centros de mayores, el rencor y un sinfín de ataques que no hacen más que llevarnos por un sendero que me trae a la memoria la magistral obra cinematográfica Senderos de Gloria (1957), del maestro Stanley Kubrick. No deseo comparar estos escenarios, solo recordar el alegato antimilitarista y el patriotismo utilizado a modo de refugio lejos de la línea de batalla.

No solo algunos filósofos y escritores han puesto en entredicho el uso de frases o proclamas como la que ilustra estas páginas. Quien ahora escribe estas líneas no es filósofa, tampoco periodista, quizá una escritora novel y sobre todo una ciudadana interesada por el día a día, los problemas sociales olvidados. Por todo ello, también me pregunto por la alocución que se lee en los diarios, escuchamos en las noticias y ruedas de prensa, en las tertulias, y es objeto de debate a diario. Y todo se hace acudiendo a un futurible “saldremos”, algo que podría existir o producirse en el futuro, siendo un requisito que acontezca una condición determinada. En este caso que se controle el virus, porque vencerle de momento ningún país está en condiciones, a la espera de una vacuna que nos inmunice. A sabiendas en cualquier caso que el futuro es impredecible.

Como ha escrito recientemente Javier Marías: «Demasiadas cosas volverán a su antiguo ser por una sencilla razón: ni la tristeza ni la preocupación ni el sufrimiento ni el miedo nos convierten en más inteligentes ni en más modestos ni en menos engreídos y codiciosos. Quizá sí, momentáneamente y en algunos casos, en más solidarios y compasivos. En algunos casos, insisto con pesar» (Perdónenme el escepticismo).

Ante esta emergencia o crisis sanitaria que no distingue de países o escenarios, economías, pobres o ricos lo primordial es trabajar, actuar con responsabilidad y con todos los recursos al alcance en un mercado que desafortunadamente a veces se vende al mejor postor. Nadie duda que contamos con una de las mejores sanidades y que se está viendo sometida a una tensión y exigencia sin precedentes. Podemos recordar que cuando aparece una epidemia de gripe estacional, observamos que los hospitales se saturan, esto podría haber sido un indicador, pero no somos adivinos y ahora es el momento de actuar y mirar hacia adelante. Estas presiones al sistema nos están mostrando sus fisuras y costuras que desde dentro ya se han ido denunciando. Lo cual me lleva de nuevo a preguntarme: ¿vamos a aprender algo?, porque solo hay que estudiar un poco la historia para darse cuenta que de cualquier guerra o contienda no se aprende nada, o quizás sí, dejarlas de ver como algo lejano y que no nos va a tocar. Y algo importante, que la próxima vez no se deba acudir a la improvisación sobre la marcha.