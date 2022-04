🔴 EN DIRECTO: Rusia acusa a Ucrania de incendiar un almacén de combustible en su territorio

Vadim Ghirda via AP

D铆a 37潞 de la invasi贸n de Rusia a Ucrania. Otra vez, los negociaciones se sientan a hablar, aunque de forma telem谩tica, no en Turqu铆a, como en las dem谩s citas de esta semana. No hay progresos conocidos en el di谩logo, los los nudos gordianos siguen siendo la neutralidad de Kiev y su no adhesi贸n a la OTAN y la independencia del Donb谩s. Al menos, hoy ser谩 un nuevo d铆a de alto el fuego en la asediada Mariupol para seguir sacando a civiles del cerco.