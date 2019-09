No compreis nada del supermercado Día. Hace dos días compré unas napolitanas de atún con fecha de caducidad para el 3 de septiembre. Hoy, 31 de agosto he ido a comerme una y esto es lo que me he encontrado (adjunto foto). Sí, es moho. RT para difusión. pic.twitter.com/CcJZXphs1p