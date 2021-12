Dimite la asesora de Johnson que se mofó de las fiestas del Gobierno en pandemia

Jonathan Brady - PA Images via PA Images via Getty Images

Jonathan Brady - PA Images via PA Images via Getty Images Allegra Stratton, exportavoz de Boris Johnson, en el momento de anunciar su dimisión este miércoles.

En el vídeo no sólo se confirma la existencia de aquella celebración, sino que la entonces portavoz de Johnson —ahora asesora— Allegra Stratton aparece riéndose y mofándose del festejo en un simulacro de rueda de prensa en el que miembros del gabinete ensayan por si los periodistas les preguntan por la famosa fiesta. De aquellas imágenes hace un año, pero es ahora cuando han tenido consecuencias reales.

A primera hora de esta tarde, Stratton ha anunciado su dimisión leyendo un comunicado con lágrimas en los ojos. Ha ofrecido a la población sus disculpas “más profundas”. “Lamentaré esos comentarios durante el resto de mi vida”, ha dicho, en referencia a las palabras (y las risas) que salen de su boca en el vídeo filtrado a la prensa británica.

Stratton ha asegurado “entender la rabia y la frustración que siente la gente”. “A todos los que habéis perdido a seres queridos, que habéis sufrido una soledad intolerable y habéis luchado por sacar adelante vuestros negocios, os digo que lo siento”, ha declarado Stratton en el anuncio de su dimisión.

Johnson, “enfurecido” por el vídeo, sigue negando las fiestas

Horas antes, en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, Boris Johnson dijo sentirse “enfurecido” por el vídeo, pero volvió a recalcar que “no se rompieron las normas” impuestas por la pandemia.

“Me disculpo sin reservas por el dolor que [el vídeo] ha causado en todo el país y por la impresión que produce, pero insisto en que me han asegurado repetidamente que no hubo fiesta y que no se rompieron las reglas de la covid”, ha afirmado este miércoles el premier, que, en cualquier caso, ha avanzado que habrá una investigación interna sobre lo ocurrido.

Sean cuales sean las conclusiones de ese informe, la confianza de la sociedad británica en su Gobierno queda ya bastante tocada, precisamente horas antes de que se anuncien nuevas medidas en el país para atajar los contagios que siguen asolando a las islas.