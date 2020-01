Dirigentes de Podemos critican a Vicente Vallés por "la preguntita" que le hizo a Pablo Iglesias sobre Irene Montero

“A mí jamas me han cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie”, añadió Iglesias. “Hablo de las personas que forman parte de esa pareja”, apostilló Vallés.

“Hay parejas en el PP, en Vox, hay parejas de distintos partidos. Es algo que ocurre en las empresas y en los medios de comunicación”, replicó Iglesias ante lo que el periodista subrayó que él no había cuestionado eso. “El hombre y la mujer, la pareja. No he cuestionado la idoneidad de ninguno de los dos”, matizó.

“Vicente Vallés ha avisado de que le iba a hacer una ‘pregunta políticamente incorrecta’. Era verdad. Efectivamente, el machismo es políticamente incorrecto... y menos mal. Aquí la espléndida respuesta de Pablo Iglesias”, escribió Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.