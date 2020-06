Trump exige mano dura contra los manifestantes: "Hay que meterles en la cárcel 10 años"

El mandatario se quejó de que los gobernadores “no están haciendo uso” de los militares para reprimir las protestas, en aparente referencia a los reservistas de la Guardia Nacional que han activado varios estados. “Tienen que dominar (a los manifestantes), si no les dominan, están perdiendo el tiempo. Van a arrollarles, y ustedes van a parecer una panda de idiotas. Tienen que dominarles”, insistió Trump, que no ha dejado de cargar contra los “criminales” que están detrás de los disturbios.

“Cuando otros países ven esto, están viendo esto, al día siguiente (dicen), ’guau, realmente son unos pusilánimes (los líderes de EE.UU.). Y no podemos ser unos pusilánimes. Tenemos todos los recursos, no es como si no los tuviéramos. Así que no entiendo lo que están haciendo ustedes”, continuó.

En las últimas fechas, el lenguaje radical de Trump ha ido un paso más allá, declarando a la asociación Antifa de “terrorista”. En un tuit de este lunes, clama “Ley y Orden” para responder a unos sucesos que han llegado, incluso, a la puerta de la Casa Blanca, que tuvo que apagar sus luces.