La 'fractura' de la luz o cómo la subida de precios está destrozando a los sectores más tocados

Cada vez que oyen la palabra ‘factura’ se echan a temblar. Año y medio de pandemia después, para algunos sectores económicos la recuperación aún queda lejos. Y, lo que es peor, la herida de 18 meses no deja de agrandarse. Ahora, el encarecimiento a ritmo de récord casi diario del recibo de la luz amenaza con el apagón definitivo para centenares de miles de trabajadores. Autónomos, hosteleros y trabajadores del ocio nocturno lanzan ante El HuffPost su particular S.O.S.

A nivel profesionales la fotografía es distinta. Las voces consultadas reiteran que hay “varios problemas”, uno de ellos nuclear: la tarificación por horas. Para bares y restaurantes, la energía supone entre “un 8 y un 14% de los costes”, apunta Emilio Gallego. Buena parte se concentra en las franjas de mayor incremento, “las previas a comer y cenar, cuando están las cocinas a tope”. “Los cálculos es que nuestro sector ha perdido un 4% de competitividad en precios, una barbaridad en términos económicos”.

“Piensa que tú en tu casa, trabajes o no, puedes quitar el aire o poner la lavadora de noche, pero en tu local no puedes apagarle el aire a los clientes ni vas a tener desenchufada la freidora en tu bar hasta la medianoche. Este sistema de tarificación por horas es incompatible con nuestros negocios y la gran mayoría no trabaja en su casa”, añade José Luis Perea.

Las eléctricas y su falta de “empatía social”

“Hoy no creo que haya un solo español que tenga especial simpatía por las eléctricas”, apunta el secretario general de ATA, en línea con el reproche lanzado por la vicepresidenta Teresa Ribera por su “falta de empatía social”. Perea, eso sí, no se queda en la mera crítica, porque “si la mitad del recibo son impuestos, habrá más culpables que solo ellas”.

Añade Vicente Pizcueta que esa nula empatía no le es nueva, que su sector la lleva sufriendo desde el comienzo de la pandemia. “Que no se olvide que hemos tenido serios problemas con ellas porque ante el primer confinamiento que duró más de tres meses con todo cerrado intentamos reducir los costes de la factura reduciendo las potencias contratadas. Encontramos respuestas como ‘luego no podrás recuperar esa potencia eléctrica’ y en muchos casos no fue posible una rebaja temporal por la negativa de las eléctricas. Ni hemos estado contentos con su actitud en los momentos más dramáticos ni parece que en nuestra desescalada vaya a mejorar”, remata.