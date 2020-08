El aplaudido comentario de Lola Índigo sobre Taburete en plena actuación

“La cultura es segura. Hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez. El sector artístico, como se venía previniendo, está siendo el más dañado de todos, es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad”, aseguró provocando el aplauso del público.

Las redes sociales se hicieron eco de la actuación por un motivo: no se cumplieron las normas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus . En un vídeo grabado durante la canción Sirenas se puede ver a la gente agolpada sin distancia de seguridad y a muchos de los asistentes sin mascarilla.

se puede decir más alto pero no más claro, la cultura es segura 🤝💘 pic.twitter.com/liqfppjWsV

Viendo el revuelo generado, Willy Bárcenas se tuvo que disculpar con dos vídeos subidos al perfil oficial de Taburete.

“Es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de ‘ni una puta mascarilla’. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así”, afirmó.

El cantante pidió perdón “en caso de que se haya malinterpretado” y de que “la gente lo haya visto como no es”. “Era un reproche”, insistió.