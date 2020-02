El aplaudido comentario de Mónica Naranjo en 'La isla de las tentaciones': "El hachazo ha sido de campeonato"

La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco que está triunfando en este 2020 y del que todo el mundo habla, tuvo este jueves la penúltima entrega.

Todos los concursantes que siguen en la isla tuvieron que afrontar la última noche de las hogueras con Mónica Naranjo, la conductora del espacio. Fue en el turno de las mujeres, concretamente tras una pregunta a Andrea, cuando la cantante dejó uno de los comentarios más aplaudidos de la noche.

La participante fue crítica con la actitud de su pareja, Ismael. “Me decepciona, obviamente. A veces intento no comerme mucho la cabeza, prefiero hacer como que no me molesta tanto porque lo que quiero es hablar con él y que me lo explique”, aseguró Andrea.

Naranjo se interesó en si ella se sentía traicionada. “Sí, porque veo actitudes suyas que no son normales”, le respondió. Entonces llegó el aplaudido comentario de la presentadora.

“Andrea, permíteme pero hay algo que no entiendo: te sientes traicionada y quieres que te de explicaciones por un beso, pero tú duermes con Óscar y te parece bien”, reflexionó Naranjo.

La concursante lo negó y afirmó que los dos tienen que darse explicaciones. “He hecho lo que me ha apetecido, pero él también ha hecho sus cosas”, indicó Andrea, que confesó que tenía ganas de ver a su pareja.