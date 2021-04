El apuro de Díaz Ayuso en directo con Susanna Griso, que acaba por reaccionar: "Tranquila"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vivido uno de esos momentos de ‘tierra, trágame’ mientras estaba siendo entrevistada por Susanna Griso en Espejo Público, de Antena 3.

La dirigente del PP estaba echando la culpa de la situación en Madrid a que, a su juicio, en el aeropuerto de Barajas no se hacen suficientes controles, cuando ha empezado a darle la tos. Una de esas toses que, por más que quieras, no puedes parar.

Susanna Griso ha hecho en un primer momento como si no pasase nada y ha seguido preguntando, subrayando que Sanidad insiste en que el problema son los contagios que se producen en el interior de bares y restaurantes.

Ayuso ha tratado de responder diciendo que Valencia ha tenido tasas de contagios muy altas teniendo casi todo cerrado, pero ha vuelto a toser sin poderlo remediar. Lo ha hecho varias veces más, una de ellas llevándose la mano al pecho.

Ante la situación, ha pedido perdón y Susanna Griso ha reaccionado intentando calmar la situación: “No, tranquila. ¿Quiere beber un poquito de agua?”. Pero Ayuso ha restado importancia a la anécdota: “No, ¡es la alergia!”.

Pero, al poco rato, la presidenta ha vuelto a toser mucho y ha tenido que acabar echando mano al agua. ”¿Es usted alérgica a las graminias o... en fin?”, ha querido saber Griso.

“Sí, a todo”, ha zanjado ella. Y la periodista se ha preocupado: ”¿A todo? Espero que no haya aquí ningún elemento que le haya generado... no sé... igual la mesa de contertulios que tengo”, ha bromeado. Y Ayuso ha recogido el guante: “Déjame ver... no, no. Aquí no hay ninguno”.

Hace justo un año, la dirigente del PP ya vivió un ataque de tos similar en una televisión, en ese caso Telemadrid. “Tengo alergia, ¿eh?”, argumentó entonces.

Sin embargo, pocos días después acabó dando positivo en coronavirus. “Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así mi entorno laboral”, dijo al conocer el resultado.

Hace justo una semana, Ayuso dio negativo en otra prueba a la que se sometió tras “dos días de fuerte tos” contra la que tuvo incluso que recibir medicación.