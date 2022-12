El bajón de los empresarios con Feijóo

Europa Press News via Getty Images

El suelo se mueve bajo los pies de Alberto Núñez Feijóo . “Es como Rajoy, pero sin retranca”; “Es muy simpático, pero muy simpático. Solo que en cuanto tratas de profundizar, no encuentras gran cosa. Pensábamos que daba para más”. Son algunas de las frases que empresarios y banqueros vierten sobre el líder del PP, después de un intenso otoño en el que ha intentado ganarse como sea al mundo económico.

“Pero poco más. Teníamos la sensación de que era más sólido y con más fuste. También que tenía más fondo. Ahora sabemos que hay poco que rascar. No se siente seguro ni se le percibe con un proyecto claro” apunta uno de esos empresarios, barcelonés, que asistió a aquel acto. Le ha vuelto a ver este otoño, en ese viaje largo que Feijóo ha intentado rentabilizar por cada autonomía.

“A cada comunidad que ha visitado, nos ha citado a los empresarios. Lo cierto es que teníamos ilusión y curiosidad. Esperanza. Se entienda o no, nos asusta el ala izquierda del Gobierno, más aún tras comprobar su capacidad. Los acuerdos en pandemia funcionaron y la aprobación de la reforma laboral, con aquella CEOE sensata, también. Pero necesitamos enfrente un proyecto más rotundo. Yolanda Díaz y Nadia Calviño, la de Hacienda, Montero, lo tienen claro pese a sus diferencias. El PP no tiene modelo, ni gente de talla que presente ese modelo. De ahí el cambio de la CEOE. Sabemos que no hay un figura de referencia, con solvencia económica, en la oposición” reflexiona un empresario de referencia, madrileño, que echa de menos a los personajes económicos de la derecha.