El cabreo de Emma García con el comentario de una invitada sobre Ana Rosa Quintana

El programa de Telecinco Viva La Vida, presentado por Emma García, ha tratado este domingo por la tarde el doble crimen de Aranjuez, en el que dos mujeres fueron asesinadas a tiros. Los implicados eran de etnia gitana y al plató ha acudido Pilar Heredia, presidenta de la asociación de mujeres gitanas Yerbabuena, que ha mantenido un agrio enfrentamiento con la presentadora a costa del tratamiento que el periodismo ha hecho de este caso. Heredia ha comenzado su intervención acordándose de la familia de las víctimas y asegurando que “nadie se ha acordado de ellas” cuando habitualmente se guardan “minutos de silencio” por las víctimas de violencia de género. ″¿Tú crees que no, Pilar?”, ha preguntado García. “No”, ha contestado rotunda Heredia, que ha hecho que la presentadora dedicara un recuerdo a la familia. Pero no ha sido suficiente. Heredia ha proseguido su crítica a los periodistas. “Eres la primera que se ha puesto en esa posición de no criticar a la familia, de no prejuzgarla, de no criminalizar a toda la comunidad gitana como se ha venido haciendo desde el domingo”, ha afirmado.

Heredia ha recordado que estuvo este sábado en el plató del programa pero que no pudo hablar porque estaban tratando la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. “Una boda llena de gitanos, no de flamencos. Porque cuando los gitanos son artistas los llamáis flamencos, pero cuando pasa un caso de estas características son gitanos”. Palabras que han puesto nerviosa a García, que ha intervenido, iniciando una discusión. “Para mí todos son personas”, ha dicho la presentadora, que ha preguntado a su interlocutora si “en este caso” los gitanos tienen “esa sensación”. “Tenemos la sensación de un ataque frontal con el tema del asesinato de las chicas de Aranjuez”, ha dicho Heredia, quien asegura que el colectivo “se siente absolutamente atacado”. José Ángel Leiras, periodista colaborador del programa, ha querido salir en defensa de “compañeros de otros programas”, pero Heredia le ha contestado que “algunos” de ellos hablaron de “clanes”. “En este caso, muchos periodistas habéis actuado como clanes corporativistas”. “Pero Pilar”, interrumpía la presentadora, que trataba de defender a su programa. “Yo no quiero que os pongáis nerviosos”, ha respondido Heredia. “Qué va, no tenemos que ponernos nerviosos ni asumir cosas que no hemos hecho, Pilar”, ha dicho García, visiblemente molesta. “A mí déjame bien y a este equipo, que lo ha hecho con todo el respeto y que no ha mirado de dónde es, de qué raza (sic), simplemente ha contado un hecho”.

