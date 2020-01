El cartel sobre las relaciones sexuales de "los nuevos vecinos del 3ºA" que es todo un fenómeno en Twitter

Tiene pocas palabras pero es bastante contundente. La paz vecinal es una de las grandes aspiraciones de todo ser humano.

Vivir en tu casa con tranquilidad y que la convivencia no sea un capítulo de Aquí no hay quien vivia, la mítica serie de Antena 3, no es tan fácil como parece.

En Twitter, un usuario ha compartido un cartel encontrado en lo que parece un portal de un vecindario. En el texto se hace especial hincapié en las prácticas sexuales de los nuevos propietarios.

“Se solicita a los nuevos vecinos del 3ªA que cada vez que cojan como hienas drogadas tengan respeto y no se entere todo el edificio”, se puede leer en el cartel.

Como recoge la RAE en su 31 acepción “coger” es un vulgarismo que en países como Argentina, Bolivia, México, Paraguay, Venezuela, República Dominicana y Uruguay significa “realizar el acto sexual”.

Este tuit tiene en pocas horas más de 1.900 me gusta y cientos de respuestas comentándolo.