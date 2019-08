El diario 'The Guardian' destaca una catedral española sobre el resto: dice que es única

Puede que uno de los temas que provocan un debate más encendido sea el de cuál es la catedral más bonita de España.

El país tiene mucho y bueno donde escoger. En 2017, El HuffPost hizo una encuesta entre sus lectores, que dictaminaron que la mejor era la de León, con 3.400 votos, por delante de Santiago de Compostela (2.400) y Burgos (1.600).

Ahora, el diario británico The Guardian ha dedicado un amplio artículo a la ciudad de Burgos y se ha parado con detalle en su catedral. En concreto, dice que puede dar la impresión de que con ver un gran templo en España ya has visto todos. Pero que no es correcto.