El dueño del restaurante famoso por su gesto en la cuarentena: "El dinero es una mierda"

En el pequeño camión, los camioneros pueden servirse de forma totalmente gratuita café, refrescos, bollería, bocadillos y hasta pizzas. Todos alimentos que no han sido manipulados previamente.

Esta iniciativa nace de la familia de El Hacho, que pensó que no podían dejar tirados a esos camioneros a los que llevan dando de comer desde hace más de 30 años: “El camioncito es nuestro y nosotros no tenemos letra del banco ni nada. No tenemos hipoteca ni tenemos de nada. Tampoco tenemos dinero pero dijimos: ‘mira, a los camioneros no podemos dejarlos tirados’. Ellos llegan, llaman por los cristales, nos piden botellas de agua, tabaco, entrar al servicio... pero el bar no se puede abrir porque está prohibido. Además que no se debe de abrir”.

Reponen lo que hay en el camión cada dos o tres horas: “Ponemos café nuevo, termos nuevos. Tenemos un catering y disponemos de alimentos de horno. Les ponemos su café, sus dulces, sus botellas de agua, sus refrescos. Y todo esto las 24 horas del día”.

David asegura que los camioneros están mostrando su agradecimiento de diversas formas: desde bocinazos, a mensajes por las emisoras pasando por emotivas publicaciones en Facebook.