El duro reproche de una del PSOE al Gobierno de Castilla y León: "Mentirosos compulsivos"

Cuando me encuentro joyas como está me alegráis el día..



Acabar debate y comprobar cómo paisanos toman molestia de editarlo y difundirlo…

El maltrato de 40 años de derechas en Junta casi termina con nuestra tierra.

Pero no flaquean fuerzas,si os sentimos ahí.

Gracias de ♥️🎋 pic.twitter.com/He1IwNK7xt