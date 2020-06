El emocionante gesto de un cliente con los dueños de un bar de Granollers: "Ha sido un detallazo"

Can Juli La fachada del Can Juli.

“Le dije que no podía coger eso. Me insistió en que sí, que yo no tenía ninguna culpa de lo que había pasado y que nos portábamos muy bien con él. Al final se lo cogí y cuando llegué a la cocina y me puse a contarlo vi que eran 100 euros, y no 90... Había dejado 10 euros de propina. Un detallazo”, recuerda el propietario.

Aunque no quiere decir el nombre del cliente, sí que destaca que no es una persona con la que mantiene grandes conversaciones: “Debe llevar unos tres o cuatro años, pero no hace ruido. Entra, se sienta, se toma su caña, se come las tapas, te paga y se va. Mi bar es pequeño y conozco a casi todos los clientes, tenemos un buen trato, pero no es familiar. Si hago paella o cualquier cosa le llevo un poco, pero no tenemos grandes conversaciones”.

Ni él ni su hermana se podían imaginar que, cuando lo difundieron en redes sociales, iba a tener esta repercusión. Bromea con que casi necesita una agenda para todos los compromisos que le han ido saliendo en los últimos días.

“Hemos sido primera plana en un medio de Granollers”, exclama. Lo que se merece un gesto que Julián y Pilar no olvidarán fácilmente.