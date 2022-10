El encargado de 'El Cubano' habla 9 años después de cómo se portó con él Alberto Chicote

Ha explicado Pablo que “solo el 30% de los restaurantes que pasaron por Pesadilla sigue abierto”. El programa dio que hablar por los problemas que tenía Pancho, dueño del local, con la cocinera que, como ha recordado el youtuber, “bebía en el servicio, fumaba, no probaba la comida, no le echaba sal y le daba repelús la carne sangrante”.

Ha descubierto Pablo que en la carta no hay ningún plato de los que implantó Chicote en la carta porque, según el dueño, “no eran apropiados” y que “Chicote se equivocó”: “Le pusieron arroz con conejo y no vendió ni uno”.

Sí mantienen la ensaladilla con la receta que les dio Chicote y las bravas, que eran especialidad de Margot, la antigua y polémica cocinera, que, como ha comentado Lis, ya no trabaja ahí aunque a veces sí se pasa a saludar.

Mientras Pablo comía se le ha acercado el dueño, que le ha contado que Margot se fue a la semana de que se estrenase el programa en televisión. Sobre si se fue porque quiso, el dueño ha respondido: “No, llegó un día borracha y me dijo que mi mujer o ella y yo le dije ‘ahí tienes la puerta’”.

Ha revelado el hostelero que le dijeron que no podía tocar mucho el negocio en cuanto a limpieza y que la tenía que dejar tal cual se quedó al terminar la temporada de verano.

También ha hablado de Margot, a la que ha definido como “la persona más honesta” que ha conocido en la vida porque le dijo “yo soy guarra, no me gusta limpiar”. “Esa mujer enferma venía a trabajar. El dolía una pierna y se ponía en una silla a trabajar. Le daba lo mismo irse a las cinco de la tarde que si había faena por la noche se quedaba de corrido, no le importaba”, ha proseguido.